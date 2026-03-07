Arraiján avanza con cooperación internacional en Mercociudades

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del municipio de Arraiján y abrir nuevas oportunidades de cooperación internacional, este ayuntamiento de la provincia de Panamá Oeste confirmó su ingreso a Mercociudades.

Mercociudades es una red de cooperación entre gobiernos locales de América del Sur fundada en 1995.

El ingreso del municipio de Arraiján a Mercociudades ocurrió el pasado 5 de marzo en Brasil, tras una reunión entre la alcaldesa Stefany Peñalba y Rodrigo Neves, prefecto de Niterói y presidente de Mercociudades.

Durante la reunión, la alcaldesa anunció que Arraiján se convierte en la primera ciudad de la República de Panamá en formar parte de Mercociudades.

La incorporación a esta red posibilita el intercambio de experiencias, la asistencia técnica y el desarrollo de proyectos que contribuyen a la transformación y modernización del distrito.

Peñalba agradeció al presidente de Mercociudades la oportunidad de que el municipio de Arraiján fortalezca sus capacidades técnicas y continúe desarrollándose.

Por su parte, las autoridades de Mercociudades destacaron que Panamá participa actualmente como observador del Mercosur, por lo que la incorporación de Arraiján representa un paso significativo en el fortalecimiento de los vínculos entre las ciudades de la región.

El presidente de Mercociudades, Rodrigo Neves, dijo que “es un placer recibir a la primera ciudad de Panamá en Mercociudades."

"Trabajaremos juntos para impulsar el desarrollo de su ciudad y mejorar las condiciones de vida de su población”.

Con esta integración, Arraiján abre la puerta a nuevas alianzas estratégicas, intercambio de buenas prácticas y proyectos de cooperación internacional, enfocados en el desarrollo sostenible y el bienestar de sus ciudadanos.