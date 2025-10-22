Arraiján declara Ley Seca este 2 de noviembre por Día de los Difuntos

El Gobierno de Panamá confirmó que, según el Decreto No. 7 del 19 de agosto de 2024, publicado en la Gaceta Oficial No. 30152-B, se implementará Ley Seca en el distrito de Arraiján durante el 2 de noviembre de 2025, día en que el país conmemora el Día de los Difuntos.

La medida estará vigente desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. e incluye la prohibición de venta y expendio de licor y bebidas alcohólicas en restaurantes, parrilladas, supermercados, minisúper, tiendas y cualquier otro establecimiento autorizado.

El artículo 2 del decreto establece que tanto personas naturales como jurídicas con permisos de expendio deberán acatar la disposición, bajo supervisión de las autoridades locales y policiales, quienes serán responsables de verificar el cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes a los infractores.

El Día de los Difuntos, celebrado cada 2 de noviembre, es una jornada de respeto y reflexión, en la que se suspenden actividades festivas para recordar a los familiares fallecidos. La medida busca garantizar el orden público y la seguridad ciudadana durante esta fecha de recogimiento nacional.