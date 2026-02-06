CASO ODEBRECHT: JUEZA BALOISA ENFRENTA UN GRAVE PROBLEMA

Abogada cuestiona pruebas en el juicio Odebrecht en Panamá

La abogada Guillermina Mc Donald manifestó su decepción por el desarrollo del juicio del caso Odebrecht en Panamá y cuestionó la firmeza con la que el Ministerio Público llegó a esta etapa del proceso judicial.

Según explicó, la ciudadanía esperaba ver en el tribunal las pruebas contundentes de corrupción y blanqueo de capitales que durante años se anunciaron como suficientes. Sin embargo, afirmó que esa solidez en las evidencias no se ha reflejado, lo que también limita la capacidad de la defensa para responder de forma completa.

Debido proceso y sistema inquisitivo en la fase final

La jurista recordó que el proceso sigue las reglas del sistema inquisitivo, donde los tiempos para conocer el fallo suelen ser más largos que en el sistema acusatorio.

No obstante, subrayó que lo esencial no es la duración del juicio, sino el respeto a las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales, especialmente ahora que el caso entra en su etapa final.

Dudas sobre la valoración de las pruebas

En declaraciones a Nextv, Canal 21, Mc Donald señaló que la jueza Baloisa Marquinez enfrenta “un grave problema” al momento de valorar las pruebas judiciales.

Explicó que, si no se ha permitido a las partes revisar y cuestionar realmente esas evidencias, cualquier decisión basada en ellas podría quedar en duda desde el punto de vista legal.

Añadió que, sin el derecho a controvertir las pruebas, resulta difícil otorgarles el peso que alguna de las partes pretende dentro del proceso.

Confianza en la justicia pese a las críticas

A pesar de sus cuestionamientos, la abogada aseguró que mantiene confianza en el sistema de justicia panameño y en la labor de la jueza Marquinez.

Indicó haberla observado actuar con objetividad en las audiencias, resolviendo objeciones sin favorecer ni a la acusación ni a la defensa, lo que considera una señal positiva en un juicio que ha generado alta expectativa en la opinión pública de Panamá.