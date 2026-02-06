Meduca detecta 16 presuntos diplomas falsos durante concurso de vacantes

Meduca denuncia diplomas falsos en concurso de docentes 2026

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar aproximadamente 16 presuntos diplomas falsos de una universidad particular, entregados por aspirantes al Concurso Masivo de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026.

La acción legal fue interpuesta por el viceministro administrativo encargado, Luis Herrera, junto al equipo de Asesoría Legal y Recursos Humanos, por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad de documento, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

Universidad confirmó que los títulos no fueron emitidos

Durante la revisión de la documentación docente, las autoridades del Meduca se comunicaron con la universidad involucrada, la cual certificó que los diplomas no habían sido expedidos por la institución, confirmando las irregularidades académicas detectadas.

Rechazo institucional y continuidad de las investigaciones

El Ministerio de Educación expresó su rechazo y condena a que personas que aspiran a ejercer como docentes en Panamá, responsables de la formación de niños y jóvenes, incurran en este tipo de prácticas ilegales.

Asimismo, la entidad reiteró que mantendrá la revisión exhaustiva de la documentación presentada por los aspirantes, como parte de los controles para garantizar la transparencia en los nombramientos docentes 2026.