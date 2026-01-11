Arranca entrenamiento entre fuerzas panameñas y personal de EE. UU.

A partir de mañana, 12 de enero, habrá movimiento en bases aeronavales del país. No es visita oficial. Es entrenamiento que va hasta el 26 de febrero de 2026.

El Senan informó que las prácticas se darán en la Escuela de Selva, en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, y también en la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Participarán 61 unidades panameñas: Senan, Policía Nacional y Senafront. A ese grupo se suman 50 Infantes de Marina de Estados Unidos, que se quedan durante todo el programa.

Según la información oficial, el entrenamiento es parte de la cooperación entre Panamá y Estados Unidos. La idea es afinar la coordinación y la preparación operativa. Trabajo de campo. Respuesta ante escenarios reales.

Estas prácticas se suman a otros ejercicios que ya se hacen en el país, como PANAMAX, y están ligadas a la seguridad nacional y a la protección del Canal de Panamá.

El Senan señaló que el entrenamiento se realiza bajo los acuerdos vigentes y con respeto a la soberanía nacional.