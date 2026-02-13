¡Arranca la rumba a las 8! Cinta Costera ya está cerrada
La Cinta Costera ya no es para carros. Es para fiesta. Desde este viernes quedó cerrada en su totalidad mientras terminan de montar tarimas, kioscos y todo el engranaje del Carnaval.
El sol pega duro, pero la gente no se frena. Aquí lo que hay es ambiente y ganas de gozar.
Las tres tarimas están listas. Esta noche, desde las 8:00 p.m., arrancan los shows simultáneos y abren también dos parques de diversiones para que el que venga con hijos tenga dónde distraerse. Hay fiesta para todos los gustos.
🎤 Artistas que prenden la noche
El plato fuerte de hoy incluye al salsero boricua Lefti Pérez, que viene directo desde Puerto Rico con salsa sabrosa. También sube a tarima Sandra Sandoval, orgullo típico que nunca falla.
En lo urbano, el ambiente lo ponen Mr. Saik, prometiendo poner a brincar a la multitud. Además habrá espacio para conjuntos folclóricos en una tarima familiar.
💦 Más agua y más seguridad
Para los culecos vienen con todo. Este año no serán cuatro, sino nueve carros cisternas, soltando agua desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. a partir del sábado. Puertas abiertas desde las 9:00 de la mañana. Aquí nadie se queda seco.
En seguridad, la Policía Nacional mantiene puntos de control y requisas en los accesos. Se habilitaron más carriles para que la entrada sea más rápida, pero con revisión. La idea es que la gente entre segura y salga tranquila.
También habrá pantallas y replicadores de audio a lo largo de la vía, para que nadie se pierda el show aunque esté lejos de la tarima. Y el llamado es claro: hidratación y consumo responsable.
La fiesta ya empezó. La Cinta Costera es del pueblo este fin de semana. El que va, que vaya temprano… porque esta noche promete estar a reventar.