Panamá pisa el acelerador: economía crece 4,33 % en 2025

La economía panameña va marcando paso firme este 2025. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 4,33 %, mientras que solo en diciembre la tasa interanual fue de 4,03 %, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Aunque la cifra de diciembre es menor al 6 % que se registró en el mismo mes del año pasado, el ritmo se mantiene estable.

El IMAE es el termómetro que mide cómo se mueve la producción en el país y anticipa el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), que según las proyecciones oficiales rondaría el 4 % este año.

Entre los motores que empujaron la economía está el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. El Canal de Panamá aportó con sus ingresos por peajes y el movimiento de toneladas netas, además del dinamismo del transporte aéreo y los contenedores TEUs en los puertos.

El comercio también dio señales positivas, tanto al por mayor como al por menor. La intermediación financiera subió gracias a más depósitos y créditos, mientras que la construcción se movió por obras civiles y mayor demanda de concreto premezclado y cemento gris.

En la industria hubo crecimiento por el aumento en el sacrificio de ganado porcino y vacuno, además de la producción de cerveza. El agro también aportó, especialmente con la piña destinada a la exportación. Hoteles y restaurantes siguieron con buena racha gracias a la llegada de turistas por vía aérea y cruceros.

La Zona Libre de Colón reportó números negativos por menor valor en las reexportaciones. También bajaron el cultivo de banano para exportación y las ventas al exterior de pescado y mariscos.

Cabe recordar que en 2024 el PIB de Panamá creció 2,7 %, impulsado principalmente por el comercio y el consumo interno.