Panamá pisa el acelerador: economía crece 4,33 % en 2025

Aunque la cifra de diciembre es menor al 6 % que se registró en el mismo mes del año pasado, el ritmo se mantiene estable.

 

La economía panameña va marcando paso firme este 2025. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 4,33 %, mientras que solo en diciembre la tasa interanual fue de 4,03 %, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El IMAE es el termómetro que mide cómo se mueve la producción en el país y anticipa el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), que según las proyecciones oficiales rondaría el 4 % este año.

Entre los motores que empujaron la economía está el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. El Canal de Panamá aportó con sus ingresos por peajes y el movimiento de toneladas netas, además del dinamismo del transporte aéreo y los contenedores TEUs en los puertos.

El comercio también dio señales positivas, tanto al por mayor como al por menor. La intermediación financiera subió gracias a más depósitos y créditos, mientras que la construcción se movió por obras civiles y mayor demanda de concreto premezclado y cemento gris.

En la industria hubo crecimiento por el aumento en el sacrificio de ganado porcino y vacuno, además de la producción de cerveza. El agro también aportó, especialmente con la piña destinada a la exportación. Hoteles y restaurantes siguieron con buena racha gracias a la llegada de turistas por vía aérea y cruceros.

La Zona Libre de Colón reportó números negativos por menor valor en las reexportaciones. También bajaron el cultivo de banano para exportación y las ventas al exterior de pescado y mariscos.

Cabe recordar que en 2024 el PIB de Panamá creció 2,7 %, impulsado principalmente por el comercio y el consumo interno.

