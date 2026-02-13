Se alarga el juicio Odebrecht y arrancan alegatos el 23

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá no terminó este viernes como estaba previsto. La audiencia se movió y ahora el proceso entrará en la etapa de alegatos finales el próximo 23 de febrero, en lo que ya es considerado el mayor escándalo de corrupción que ha golpeado al país.

La jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez, explicó que el retraso se dio por compromisos institucionales y varios recesos aprobados para la presentación de pruebas. La audiencia de este viernes duró menos de una hora y dejó claro que el calendario volvió a correrse.

Algunos abogados defensores pidieron que se mantuviera abierto el periodo probatorio por la ausencia de una testigo, a quien señalan de supuestamente falsear datos en un informe clave. Pero la jueza no aceptó y recordó que esa etapa ya había sido cerrada días atrás.

Uno de los que reaccionó fue el abogado Alfredo Vallarino, defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Dijo esperar que se le dé “cero valoración” a un informe con cifras que consideran de dudosa procedencia. Martinelli participa de manera virtual, ya que se mantiene asilado en Colombia para evitar cumplir condena en otro proceso.

Este juicio, que fue pospuesto seis veces desde 2023, arrancó el 12 de enero con una veintena de acusados por blanqueo de capitales. Ya se presentaron pruebas periciales y testimoniales tanto de la Fiscalía como de la defensa.

Tras los alegatos del 23 de febrero, el Tribunal deberá acogerse al plazo de 30 días que fija la ley para dictar sentencia. La investigación del caso se abrió en 2015, fue archivada y luego reactivada en 2017, después de que la constructora brasileña admitiera en Estados Unidos el pago de millonarios sobornos en varios países.

En Panamá, según las confesiones del exdirectivo André Rabello, la empresa pagó más de 80 millones de dólares en coimas a funcionarios y particulares. Dos hijos de Martinelli ya cumplieron condena en EE.UU. tras admitir su participación en pagos por 28 millones de dólares.

El proceso también alcanza al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) y a los hermanos Martinelli Linares, quienes enfrentarán el caso ante la Corte Suprema de Justicia por su condición de miembros del Parlacen.