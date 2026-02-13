Panamá saluda tercer mandato de Mia Mottley en Barbados

El Gobierno de Panamá felicitó a Mia Mottley por su contundente triunfo en las elecciones generales de Barbados, donde asumió su tercer mandato consecutivo como primera ministra.

A través de la Cancillería, Panamá destacó el compromiso de Mottley en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la mejora de los servicios públicos, señalando que su gestión apunta a un desarrollo inclusivo y sostenible para el pueblo barbadense.

El presidente José Raúl Mulino envió sus mejores deseos en esta nueva etapa y reiteró la intención de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y diálogo entre ambas naciones.

Mottley, de 60 años, vuelve a marcar historia en su país. Es la primera mujer en dirigir el Gobierno barbadense y logró nuevamente que su partido se quedara con los 30 escaños de la Asamblea Legislativa, dejando sin representación a la oposición.