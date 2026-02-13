Testigo "clave" de la fiscalía nunca dio la cara en el juicio Odebrecht

La fase de práctica de pruebas testimoniales dentro del juicio por el caso Odebrecht finalizó sin la presencia de una de las testigos señaladas como fundamentales por el Ministerio Público, luego de que el tribunal confirmara que no fue posible concretar su citación judicial.

Durante la audiencia, la jueza Baloisa Marquínez explicó que se realizaron las diligencias necesarias para ubicar a la exmiembro de la Policía Nacional, Damaris Rodríguez, propuesta por la fiscalía en esta etapa del proceso.

Jubilación impidió ejecutar la citación judicial

Según detalló el tribunal, se envió un oficio al Departamento de Recursos Humanos de la institución policial para notificar formalmente a la exagente. No obstante, la entidad respondió que Rodríguez ya no mantenía vínculo laboral activo, debido a que se había acogido a su jubilación días antes de la diligencia, lo que impidió ejecutar la boleta de citación.

La juzgadora añadió que la notificación fue devuelta sin diligenciar. Incluso, en un intento adicional por ubicarla, se facilitó un número telefónico de un abogado que manifestó interés en contactarla, aunque posteriormente indicó desconocer su paradero.

Defensa cuestiona informes financieros elaborados por la exfuncionaria

La no comparecencia de Rodríguez generó molestia entre los abogados defensores, quienes sostienen que la exfuncionaria elaboró informes financieros en un tiempo inusualmente breve sin contar con idoneidad pericial ni formación contable, elementos que buscaban someter a contradicción mediante su interrogatorio en juicio.

Ante este escenario, el tribunal dejó constancia de que no fue posible hacer efectiva la citación antes del cierre de la etapa probatoria, momento clave en el que las partes incorporan sus testimonios al debate judicial.

De esta manera, el proceso Odebrecht en Panamá avanza hacia la fase de alegatos, la cual empezará el lunes 23 de febrero, según indicó la jueza Baloisa Marquínez.