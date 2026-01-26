Nacional - 26/1/26 - 11:19 AM

Arrancan los trabajos de desinfección de tuberías en la Rufina Alfaro

El Idaan le recomendó a los residentes limpiar previamente los tanques de almacenamiento y no abrir los grifos durante los trabajos.

 

Por: Redacción/ Crítica -

A partir de la fecha, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) inició los trabajos de desinfección de tuberías; el proceso se extenderá hasta las 6:00 p.m. de este miércoles 28 de enero.

Durante este período de tiempo, se suspenderá el servicio de agua potable a todos los usuarios de la planta potabilizadora Rufina Alfaro.

Además, se les solicita a los usuarios que tomen las medidas de abastecimiento del vital líquido con el fin de que, durante los días que se realicen los trabajos, cuenten con la cantidad de agua para sus necesidades básicas.

El Idaan le recomendó a los residentes limpiar previamente los tanques de almacenamiento y no abrir los grifos durante los trabajos, por alta concentración de cloro.

Además, finalizados estos trabajos, los usuarios deberán abrir el grifo por espacio de 30 minutos, pero el agua solo se deberá utilizar para labores de higiene y aseo personal, hasta tanto las autoridades de salud confirmen que el agua es apta para el consumo humano.

Además, el Idaan anunció que para el próximo 2 de febrero se llevarán a cabo los trabajos de desinfección en Chitré, específicamente en el área y la circunvalación.

 Enero 26, 2026
Enero 26, 2026
 Enero 26, 2026
 Enero 26, 2026
 Enero 26, 2026

Estos trabajos iniciarán a las 8 de la mañana del día 2 y se tiene previsto que culminen el 4 de febrero a las 6:00 p.m.

