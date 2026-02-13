Panamá actualiza límites del Parque Nacional Darién

El Ministerio de Ambiente dio a conocer que, mediante el Decreto Ejecutivo No. 3 del 31 de diciembre de 2025, el Gobierno actualizó los límites del Parque Nacional Darién, culminando un amplio proceso de consulta ciudadana que se inició hace más de 10 años.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa se desarrolló con apego a la normativa ambiental, incluyendo análisis técnicos, revisiones jurídicas, consultas ciudadanas en el área y espacios de acercamiento con comunidades y autoridades locales, garantizando su debida sustentación legal y una amplia participación territorial durante consultas públicas.

El decreto actualiza y fortalece el Parque Nacional Darién como área protegida de la República de Panamá, establece su pertenencia al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y reitera su categoría de manejo como Parque Nacional.

Además, la actualización refuerza la protección y conservación de uno de los ecosistemas más importantes del país y de la región mesoamericana, garantizando la salvaguarda de su biodiversidad, protegiendo sus servicios ecosistémicos y reafirmando su valor como patrimonio natural de la nación.

MiAmbiente reiteró que continuará coordinando con las comunidades vinculadas al Parque Nacional Darién y a su zona de amortiguamiento, con el fin de solicitar su ayuda y apoyo permanente para garantizar la protección y conservación de esta extraordinaria reserva natural que pertenece a todos los panameños.

El Parque Nacional Darién, creado en 1980, es el área protegida más grande de Panamá y Centroamérica, abarcando 579,000 hectáreas de biodiversidad excepcional.

