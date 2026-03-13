¡Arrancó la Feria de David! Esperan mover más de $50 millones

David, Chiriquí. – Con música, luces y un recinto ferial lleno de gente, quedó oficialmente inaugurada la versión número 69 de la Feria Internacional de David, uno de los eventos más esperados del interior del país y que cada año atrae a miles de visitantes.

El presidente del Patronato, Manuel Ramón Guerra, aseguró que desde el primer día el ambiente ha sido totalmente familiar. Contó que se ha visto gran presencia de niños en los juegos mecánicos, además de visitantes recorriendo restaurantes, pabellones comerciales y exposiciones.

La actividad no solo es fiesta y entretenimiento. También es considerada una gran vitrina económica, empresarial y cultural para la región chiricana. Durante los 11 días de feria, se calcula que el movimiento comercial supere los 50 millones de dólares entre ventas, exposiciones agropecuarias, gastronomía y participación de empresas nacionales e internacionales.



El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que este tipo de eventos ayudan a fortalecer las relaciones comerciales entre países y a promover lo hecho en Panamá ante inversionistas extranjeros.



También estuvo presente el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

En la feria también dicen presente los artesanos, quienes exhiben productos tradicionales como hamacas y la mochila guayú, elaborada por comunidades indígenas. Muchos esperan que este año llegue más público y aumenten las ventas.

La Feria Internacional de David se mantendrá abierta hasta el 22 de marzo, con actividades artísticas, comerciales y benéficas. Entre los eventos programados destaca la Teletón 2030, que se realizará este sábado en beneficio de la provincia de Chiriquí.