Nacional - 01/3/26 - 05:07 PM

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

El MEDUCA comunicó oficialmente cuáles son las escuelas afectadas y se mantienen en seguimiento.

 

Por: Redacción / Crítica -

El inicio del año escolar 2026 en Panamá no será igual para todos. El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que 13 centros educativos no iniciarán clases presenciales este lunes 2 de marzo

Aunque las puertas no abrirán en esos planteles, las autoridades aseguran que los estudiantes no quedarán en el aire.

La viceministra Académica, Agnes de Cotes, explicó que los directores ya activaron mecanismos a distancia mientras se resuelven los problemas que impiden el regreso físico a las aulas. 

Según dijo, el MEDUCA comunicó oficialmente cuáles son las escuelas afectadas y se mantienen en seguimiento.

Son 13 escuelas que no inician de manera presencial, pero los directores han buscado los mecanismos para atenderles”, señaló la funcionaria, dejando claro que el calendario sigue su curso para el resto del país.

Desde la entidad recalcaron que la mayoría de los centros educativos, oficiales y particulares, sí recibirán estudiantes el 2 de marzo

Te puede interesar

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

 Marzo 01, 2026
Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

 Marzo 01, 2026
Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

 Marzo 01, 2026
¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

 Marzo 01, 2026
Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

 Marzo 01, 2026

En medio del panorama, el MEDUCA también detalló que se han aplicado medidas por la falta de agua en sectores como San Miguelito y se giraron recomendaciones especiales para planteles en la región de Azuero. 

La meta, aseguran, es evitar mayores afectaciones y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

Las autoridades indicaron que continúan evaluando la situación en los planteles con dificultades, mientras padres y docentes se mantienen atentos al desarrollo de este arranque escolar.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto