Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

El inicio del año escolar 2026 en Panamá no será igual para todos. El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que 13 centros educativos no iniciarán clases presenciales este lunes 2 de marzo.

Aunque las puertas no abrirán en esos planteles, las autoridades aseguran que los estudiantes no quedarán en el aire.

La viceministra Académica, Agnes de Cotes, explicó que los directores ya activaron mecanismos a distancia mientras se resuelven los problemas que impiden el regreso físico a las aulas.

Según dijo, el MEDUCA comunicó oficialmente cuáles son las escuelas afectadas y se mantienen en seguimiento.

“Son 13 escuelas que no inician de manera presencial, pero los directores han buscado los mecanismos para atenderles”, señaló la funcionaria, dejando claro que el calendario sigue su curso para el resto del país.

Desde la entidad recalcaron que la mayoría de los centros educativos, oficiales y particulares, sí recibirán estudiantes el 2 de marzo.

En medio del panorama, el MEDUCA también detalló que se han aplicado medidas por la falta de agua en sectores como San Miguelito y se giraron recomendaciones especiales para planteles en la región de Azuero.

La meta, aseguran, es evitar mayores afectaciones y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

Las autoridades indicaron que continúan evaluando la situación en los planteles con dificultades, mientras padres y docentes se mantienen atentos al desarrollo de este arranque escolar.



