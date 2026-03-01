Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo no. No admitió la demanda de nulidad que buscaba echar abajo resoluciones que protegen el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó.

El fallo deja en firme las medidas dictadas por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

La demanda iba contra la Resolución DM-0417-2025, del 6 de octubre de 2025, que asigna la competencia administrativa y territorial sobre la isla a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Bocas del Toro.

También apuntaba contra la Resolución DM-0489-2025, del 29 de octubre de 2025, que ordenó el cierre temporal del área protegida por razones de conservación ambiental y protección de especies endémicas y ecosistemas frágiles.

La decisión quedó plasmada en la Resolución del 7 de enero de 2026. Allí, la Sala Tercera dejó claro que la demanda no cumplía con los requisitos esenciales de admisibilidad que exige la Ley N.° 135 de 1943. Por eso, ni siquiera pasó el primer filtro.

Con esto, las medidas que mantienen bajo resguardo a Isla Escudo de Veraguas Degó siguen vigentes.

El área protegida continúa con las disposiciones adoptadas por MiAMBIENTE, mientras se mantiene la protección ambiental en esa zona del Caribe panameño.