Nacional - 01/3/26 - 02:52 PM

Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

El fallo deja en firme las medidas dictadas por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

 

Por: Redacción / Crítica -

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo no. No admitió la demanda de nulidad que buscaba echar abajo resoluciones que protegen el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó

El fallo deja en firme las medidas dictadas por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

La demanda iba contra la Resolución DM-0417-2025, del 6 de octubre de 2025, que asigna la competencia administrativa y territorial sobre la isla a la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Bocas del Toro. 

También apuntaba contra la Resolución DM-0489-2025, del 29 de octubre de 2025, que ordenó el cierre temporal del área protegida por razones de conservación ambiental y protección de especies endémicas y ecosistemas frágiles.

La decisión quedó plasmada en la Resolución del 7 de enero de 2026. Allí, la Sala Tercera dejó claro que la demanda no cumplía con los requisitos esenciales de admisibilidad que exige la Ley N.° 135 de 1943. Por eso, ni siquiera pasó el primer filtro.

Con esto, las medidas que mantienen bajo resguardo a Isla Escudo de Veraguas Degó siguen vigentes. 

Te puede interesar

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

Arranque escolar 2026 con tropiezos: 13 escuelas no abren

 Marzo 01, 2026
Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

Freno en seco: Sala Tercera tumba demanda por Isla Escudo de Veraguas

 Marzo 01, 2026
Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

Panamá invita a 12 países a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

 Marzo 01, 2026
¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

¡Mar picado! Sinaproc lanza aviso por oleajes en el Caribe

 Marzo 01, 2026
Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

Concejales exigen uso oportuno del FECE en las escuelas de Panamá Oeste

 Marzo 01, 2026

El área protegida continúa con las disposiciones adoptadas por MiAMBIENTE, mientras se mantiene la protección ambiental en esa zona del Caribe panameño.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto