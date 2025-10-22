Nacional - 22/10/25 - 12:25 AM

Asamblea aprueba por insistencia reformas a Ley de Abogacía

La aprobación se dio con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

 

Por: Redacción / Crítica -

Panamá. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 21 de octubre, en tercer debate por insistencia, el proyecto de Ley 168, que modifica la Ley 350 de 2022 y busca flexibilizar los requisitos para obtener la idoneidad en el ejercicio de la abogacía.

La aprobación se dio con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Por recomendación de la Comisión de Gobierno, no se realizaron cambios y la ley fue aprobada por insistencia.

Ahora, la propuesta regresa a manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien deberá decidir si la sanciona o la remite a la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que el 18 de septiembre, Mulino había vetado el proyecto, argumentando que representaba “un retroceso significativo en el ejercicio de la abogacía, al impedir la elevación de los niveles profesionales que la carrera exige y que la ciudadanía legítimamente demanda”.

El mandatario cuestionó además la reducción del rigor académico, señalando que la flexibilización de los requisitos podría generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional.

Mulino recalcó que Panamá debe alinearse con los estándares internacionales y mantener la excelencia profesional mediante la renovación constante de las normas que regulan el ejercicio legal.

Te puede interesar

Asamblea aprueba por insistencia reformas a Ley de Abogacía

Asamblea aprueba por insistencia reformas a Ley de Abogacía

Octubre 22, 2025
Fuerte sismo sacude Costa Rica y estremece Bocas y Chriquí

Fuerte sismo sacude Costa Rica y estremece Bocas y Chriquí

Octubre 22, 2025
Presupuesto General del Estado pasa a segundo debate con ‘urgencia notoria’

Presupuesto General del Estado pasa a segundo debate con ‘urgencia notoria’

 Octubre 22, 2025
Dos años después del cierre de Cobre Panamá, comunidades de Coclé debaten su futuro

Dos años después del cierre de Cobre Panamá, comunidades de Coclé debaten su futuro

 Octubre 22, 2025
Odebrecht: Brasil dio 60 días a Panamá para aclarar solicitud, pero no se hizo

Odebrecht: Brasil dio 60 días a Panamá para aclarar solicitud, pero no se hizo

 Octubre 22, 2025

quieres, puedo hacer una versión aún más “picante y crítica” al estilo Crítica, con frases más directas y resaltando la polémica sobre la flexibilización de la ley. ¿Quieres que haga eso?

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas