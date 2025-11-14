Asamblea: Aprueban fondos para renovar el sistema eléctrico de la potabilizadora de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recibió ayer la aprobación de traslados de partidas por la suma de $12.8 millones, destinados a mantenimiento de plantas eléctricas, energías, maquinaria y equipo de auxiliares de emergencias.

La mayor parte de estos recursos será destinada a la modernización de la planta eléctrica Federico Guardia Conte, en Chilibre, con la adquisición de nuevos equipos que fortalecerán la operación y confiabilidad del sistema.

“Se van a adquirir transformadores de potencia, interruptores de potencia y seccionadores motorizados en 115 kilovoltios, como parte de la fase 2 del programa de modernización de esta importante planta, que este año cumple 50 años de servicio continuo al país”, señaló el Idaan.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y la seguridad eléctrica de la planta, con tecnología moderna que permita una operación más estable.

Además, la comisión aprobó traslados de partida por $4 millones al Metro de Panamá, $4.8 millones al Ministerio de Comercio e Industrias, $2.0 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores y un crédito adicional por 1.4 millones a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.