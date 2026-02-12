Nacional - 12/2/26 - 01:14 PM

Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

En el seno de la Asamblea, esta fue la tercera vez que se presentaba la propuesta de citación.

 

Por: Redacción / Crítica -

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional decidió citar a la ministra del MIDES, Beatriz Carles, para que responda a una serie de preguntas por las denuncias de posibles irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un albergue administrado por la SENNIAF (adscrita al MIDES).

La denuncia fue presentada por la diputada Alexandra Brenes tras una inspección donde se detectaron anomalías graves..

En el seno de la Asamblea, esta fue la tercera vez que se presentaba la propuesta.

Las denuncias apuntan a irregularidades en los albergues y también salpican a la directora de Senniaf. El Ministerio Público abrió una investigación sobre este caso. 

El único voto en contra fue del diputado Luis Eduardo Camacho. La abstención salió de la bancada mixta. 

Ahora lo que viene es ponerle fecha a la comparecencia. La ministra deberá presentarse ante el pleno y responder un cuestionario de unas 15 preguntas.

El foco está puesto en la protección de los menores y en cómo se han manejado estos casos que hoy tienen al pleno legislativo bajo presión.

Entre los problemas que motivaron la denuncia y la investigación están el deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico especializado y presencia de niños y adultos en un mismo espacio sin separación adecuada, algo que va en contra de estándares de protección.

Por su parte el SENNIAF activó un plan de acción y revisión interna tras las denuncias.

Te puede interesar

Tribunal le dice no a la cárcel: Carrizo seguirá detenido en casa

Tribunal le dice no a la cárcel: Carrizo seguirá detenido en casa

 Febrero 12, 2026
En Carnaval el Metro no para, pero tampoco aguanta relajo

En Carnaval el Metro no para, pero tampoco aguanta relajo

 Febrero 12, 2026
Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

 Febrero 12, 2026
Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

 Febrero 12, 2026
Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

 Febrero 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento

¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento
¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí