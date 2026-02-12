Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

Con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno de la Asamblea Nacional decidió citar a la ministra del MIDES, Beatriz Carles, para que responda a una serie de preguntas por las denuncias de posibles irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, un albergue administrado por la SENNIAF (adscrita al MIDES).



La denuncia fue presentada por la diputada Alexandra Brenes tras una inspección donde se detectaron anomalías graves..

En el seno de la Asamblea, esta fue la tercera vez que se presentaba la propuesta.

Las denuncias apuntan a irregularidades en los albergues y también salpican a la directora de Senniaf. El Ministerio Público abrió una investigación sobre este caso.

El único voto en contra fue del diputado Luis Eduardo Camacho. La abstención salió de la bancada mixta.



Ahora lo que viene es ponerle fecha a la comparecencia. La ministra deberá presentarse ante el pleno y responder un cuestionario de unas 15 preguntas.

El foco está puesto en la protección de los menores y en cómo se han manejado estos casos que hoy tienen al pleno legislativo bajo presión.



Entre los problemas que motivaron la denuncia y la investigación están el deterioro de la infraestructura, falta de personal técnico especializado y presencia de niños y adultos en un mismo espacio sin separación adecuada, algo que va en contra de estándares de protección.



Por su parte el SENNIAF activó un plan de acción y revisión interna tras las denuncias.