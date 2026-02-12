Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

El ambiente estuvo pesado desde temprano en el Tribunal Superior de Apelaciones. Familiares, abogados y curiosos llegaron a escuchar qué pasará con el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, señalado por presunto enriquecimiento injustificado. Nadie habló de absoluciones ni discursos bonitos. Aquí lo que se discute es si sigue con arresto domiciliario o si el Ministerio Público logra meterlo tras las rejas.

La Fiscalía dijo que el caso es grave, que hay una auditoría de la Contraloría que no cuadra y que hay más de 1.9 millones de dólares que no aparecen justificados.

También recordó que Carrizo salió del país cuando ya sabía que lo investigaban. Primero Colombia. Luego Guatemala, donde dijo que iba por temas del Parlacen. Para el Ministerio Público, eso huele a posible fuga y por eso pidieron detención provisional.

La defensa no se quedó callada. Aseguró que Carrizo nunca se escondió, que viajó como cualquier ciudadano y que siempre regresó. Dijeron que el dinero señalado tiene trazabilidad bancaria, que viene de negocios familiares, herencias y apoyos económicos de su entorno.

También rechazaron que ir al Parlacen fuera una jugada para evadir la justicia. Según ellos, todo está documentado y la auditoría tiene errores y duplicidades.

En medio de la audiencia, el propio Carrizo pidió la palabra. Habló poco. Dijo que estaba sorprendido por la rapidez del proceso, negó haber recibido dinero sucio y aseguró que nunca le metió la mano al Estado. Pidió que se respete el debido proceso y reiteró que es inocente. Sin show. Sin gritos. Directo.

Los magistrados escucharon todo y decretaron receso hasta las 2:00 p.m. A esa hora se sabrá si se mantiene el arresto en casa, si le cambian las medidas o si termina en un centro penal. La decisión está en manos del tribunal. El país, pendiente.