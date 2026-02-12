Nacional - 12/2/26 - 02:31 PM

En Carnaval el Metro no para, pero tampoco aguanta relajo

Queda prohibido subir con hieleras, entrar empapado, montarse pasado de tragos o drogas, cargar fuegos artificiales, líquidos inflamables o andar con la cara tapada

 

Por: Redacción / Crítica -

Cuando la ciudad se llena de música, agua y gente en la calle, el Metro de Panamá sigue rodando. Para estos Carnavales 2026, el sistema ajustó su operación para que miles puedan moverse sin depender del carro ni quedar varados de madrugada.

La idea es simple: que la gente llegue y regrese sin problemas. Por eso los trenes estarán activos desde temprano y hasta la noche, cubriendo los días más pesados del Carnaval, cuando la capital se pone a reventar.

Así se moverá el Metro durante el Carnaval

  • Sábado 14: desde 5:00 de la mañana hasta 10:00 de la noche
  • Domingo 15: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Martes 17: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Miércoles 18: arranca a las 5:00 a.m. y se extiende hasta 11:00 p.m.

Pero no todo es fiesta. Dentro del Metro hay reglas claras y no es momento para hacerse el vivo. Si no se cumplen, el viaje se acaba antes de empezar.

Lo que no va dentro del Metro en Carnaval
Queda prohibido subir con hieleras, entrar empapado, montarse pasado de tragos o drogas, cargar fuegos artificiales, líquidos inflamables o andar con la cara tapada. Son medidas para evitar líos y accidentes cuando el flujo de gente es pesado.

Desde el sistema pidieron respeto y colaboración. El Metro pone el servicio; la gente pone el orden. Así todos llegan y regresan sanos a casa, que es lo que importa al final del día.

Te puede interesar

En Carnaval el Metro no para, pero tampoco aguanta relajo

En Carnaval el Metro no para, pero tampoco aguanta relajo

 Febrero 12, 2026
Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

 Febrero 12, 2026
Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

 Febrero 12, 2026
Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

 Febrero 12, 2026
Panamá manda a 35 colombianos a su país en un viaje sin regreso

Panamá manda a 35 colombianos a su país en un viaje sin regreso

Febrero 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento

¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento
¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí