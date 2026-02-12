En Carnaval el Metro no para, pero tampoco aguanta relajo

Cuando la ciudad se llena de música, agua y gente en la calle, el Metro de Panamá sigue rodando. Para estos Carnavales 2026, el sistema ajustó su operación para que miles puedan moverse sin depender del carro ni quedar varados de madrugada.

La idea es simple: que la gente llegue y regrese sin problemas. Por eso los trenes estarán activos desde temprano y hasta la noche, cubriendo los días más pesados del Carnaval, cuando la capital se pone a reventar.

Así se moverá el Metro durante el Carnaval

Sábado 14: desde 5:00 de la mañana hasta 10:00 de la noche

desde hasta Domingo 15: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

de Martes 17: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

de Miércoles 18: arranca a las 5:00 a.m. y se extiende hasta 11:00 p.m.

Pero no todo es fiesta. Dentro del Metro hay reglas claras y no es momento para hacerse el vivo. Si no se cumplen, el viaje se acaba antes de empezar.

Lo que no va dentro del Metro en Carnaval

Queda prohibido subir con hieleras, entrar empapado, montarse pasado de tragos o drogas, cargar fuegos artificiales, líquidos inflamables o andar con la cara tapada. Son medidas para evitar líos y accidentes cuando el flujo de gente es pesado.

Desde el sistema pidieron respeto y colaboración. El Metro pone el servicio; la gente pone el orden. Así todos llegan y regresan sanos a casa, que es lo que importa al final del día.