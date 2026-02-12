Nacional - 12/2/26 - 02:44 PM

Tribunal le dice no a la cárcel: Carrizo seguirá detenido en casa

También se mantiene el impedimento de salida del país. No hubo giro sorpresa. Se queda en casa.

 

Por: Redacción / Crítica -

Ya hay decisión. El Tribunal de Apelaciones resolvió este jueves mantener la detención domiciliaria contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado

La Fiscalía había pedido enviarlo a un centro penitenciario, alegando la gravedad del caso y el monto señalado por la auditoría de la Contraloría, que habla de más de 1.9 millones de dólares sin justificar. Insistieron en el riesgo de fuga y en los viajes que realizó cuando ya sabía que lo investigaban.

La defensa respondió que Carrizo siempre dio la cara. Que regresó al país cuando se enteró de la orden de aprehensión y que el dinero cuestionado tiene respaldo bancario y origen familiar. Negaron que existiera intención de evadir la justicia y pidieron medidas menos severas.

Al final, los magistrados optaron por mantener lo que ya había decidido la jueza de garantías: casa por cárcel mientras avanza el proceso. 
El caso sigue abierto. Y el exvicepresidente seguirá enfrentándolo desde su residencia, sin poder salir del país.

 

