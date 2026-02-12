Nacional - 12/2/26 - 02:10 PM

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

La consigna es sencilla: celebración sí, desorden no.

 

Por: Redacción / Crítica -

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT estarán en la calle desde el primer día de fiesta. El operativo “Carnaval Seguro 2026” ya se activó y tendrá presencia fuerte en Panamá Este y en otros puntos donde el Carnaval jala multitudes y la cosa se pone movida.

El despliegue no va solo. A la par estarán la Policía Nacional, Aeronaval, Migración, SUME, ATTT, Bomberos, Sinaproc y el MINSA. No se trata únicamente de cuidar tarimas; habrá retenes en carreteras, rondas en barrios aledaños, vigilancia en playas y control en los accesos más transitados.

El director del SENAFRONT, Larry Solís, explicó que la misión es garantizar la seguridad de quienes salgan a disfrutar las festividades. La instrucción es clara: presencia visible, reacción rápida y trabajo coordinado entre todas las entidades.

Las autoridades aseguran que el operativo será continuo, sin pausas y con cobertura 24/7 en las distintas áreas bajo responsabilidad. La meta es evitar peleas, accidentes y cualquier situación que empañe los Carnavales en Panamá.

Te puede interesar

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

 Febrero 12, 2026
Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

Asamblea cita a ministra del Mides por escándalo en albergues

 Febrero 12, 2026
Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

Carrizo se juega libertad: tribunal decide hoy si lo dejan en casa o va preso

 Febrero 12, 2026
Panamá manda a 35 colombianos a su país en un viaje sin regreso

Panamá manda a 35 colombianos a su país en un viaje sin regreso

Febrero 12, 2026
Lancha embiste a turista en Cayo Zapatilla y AMP investiga

Lancha embiste a turista en Cayo Zapatilla y AMP investiga

Febrero 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento

¿Mírelo bien! Se quedó con dinero de extranjeros para compra de apartamento
¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí