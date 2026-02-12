Más de 5 mil unidades del SENAFRONT listos para blindar el Carnaval

Más de 5 mil unidades del SENAFRONT estarán en la calle desde el primer día de fiesta. El operativo “Carnaval Seguro 2026” ya se activó y tendrá presencia fuerte en Panamá Este y en otros puntos donde el Carnaval jala multitudes y la cosa se pone movida.

El despliegue no va solo. A la par estarán la Policía Nacional, Aeronaval, Migración, SUME, ATTT, Bomberos, Sinaproc y el MINSA. No se trata únicamente de cuidar tarimas; habrá retenes en carreteras, rondas en barrios aledaños, vigilancia en playas y control en los accesos más transitados.

El director del SENAFRONT, Larry Solís, explicó que la misión es garantizar la seguridad de quienes salgan a disfrutar las festividades. La instrucción es clara: presencia visible, reacción rápida y trabajo coordinado entre todas las entidades.

Las autoridades aseguran que el operativo será continuo, sin pausas y con cobertura 24/7 en las distintas áreas bajo responsabilidad. La meta es evitar peleas, accidentes y cualquier situación que empañe los Carnavales en Panamá.