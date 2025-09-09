Asamblea discutirá mañana proyecto de pasantías remuneradas



Mañana, miércoles, comenzará el primer debate sobre el proyecto de ley N. 29-25, que busca promover el primer empleo de los jóvenes en Panamá a través del Programa de Pasantías Remuneradas, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó el inicio de la discusión de esta iniciativa, que permitirá a jóvenes de entre 18 y 25 años realizar pasantías en empresas privadas, recibiendo una retribución mínima de B/.450. La propuesta garantiza que la experiencia laboral de los participantes sea remunerada.

Muñoz destacó que el programa tiene como objetivo proporcionar experiencia laboral a los jóvenes en empresas y entidades no lucrativas, lo que les permitirá desarrollar sus habilidades y aplicar posteriormente a puestos formales, contribuyendo a la reducción del desempleo en el país.

La participación de las empresas y entidades, tanto nacionales como internacionales, será voluntaria. La cantidad de pasantes asignados dependerá del tamaño de la planilla: las empresas con hasta 50 empleados podrán tener hasta 2 pasantes, aquellas con entre 51 y 100 empleados hasta 4, y las de más de 200 empleados hasta un 3% de su personal.

Además, la ministra aclaró que los pasantes no sustituirán a los empleados formales y que cualquier aumento en el número de pasantes deberá ser aprobado por el MITRADEL.

