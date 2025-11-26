Asamblea suelta $10 millones para que el MOP salde cuentas pendientes

La Asamblea Nacional abrió la cartera y aprobó, sin una sola voz en contra, el traslado de B/.10 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El viceministro Iván De Ycaza llegó acompañado de su equipo para explicar que esta plata no es ningún lujo, sino un empujón necesario para mantener el buen ritmo de los trabajos que se están levantando en los caminos secundarios.

Según dijo, la actual administración dejó claro que el que trabaja, cobra, y que no se puede frenar el avance porque la gente de las comunidades es la que termina pagando los atrasos.

Los proyectos beneficiados se encuentran en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá y Coclé, donde el MOP tiene frentes activos mejorando accesos y sacando del lodo a sectores que por años tuvieron que manejar entre huecos, polvo y abandono.

Con esta aprobación, los diputados mandan un mensaje claro: hay que seguir construyendo, pero también pagando a tiempo. Porque si la calle no se mueve, el país tampoco.