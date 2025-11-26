Nacional - 26/11/25 - 08:19 PM

Asamblea suelta $10 millones para que el MOP salde cuentas pendientes

Los proyectos beneficiados se encuentran en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá y Coclé, donde el MOP tiene frentes

 

Por: Redacción / Crítica -

La Asamblea Nacional abrió la cartera y aprobó, sin una sola voz en contra, el traslado de B/.10 millones al Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El viceministro Iván De Ycaza llegó acompañado de su equipo para explicar que esta plata no es ningún lujo, sino un empujón necesario para mantener el buen ritmo de los trabajos que se están levantando en los caminos secundarios. 

Según dijo, la actual administración dejó claro que el que trabaja, cobra, y que no se puede frenar el avance porque la gente de las comunidades es la que termina pagando los atrasos.

Los proyectos beneficiados se encuentran en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá y Coclé, donde el MOP tiene frentes activos mejorando accesos y sacando del lodo a sectores que por años tuvieron que manejar entre huecos, polvo y abandono.

Con esta aprobación, los diputados mandan un mensaje claro: hay que seguir construyendo, pero también pagando a tiempo. Porque si la calle no se mueve, el país tampoco.

Te puede interesar

Diseña “El avión de la Sele” 2026 y gana buco premios

Diseña “El avión de la Sele” 2026 y gana buco premios

 Noviembre 26, 2025
Asamblea suelta $10 millones para que el MOP salde cuentas pendientes

Asamblea suelta $10 millones para que el MOP salde cuentas pendientes

 Noviembre 26, 2025
Arranca la venta navideña: 38 mil arbolitos tocan puerto y pasan filtro

Arranca la venta navideña: 38 mil arbolitos tocan puerto y pasan filtro

 Noviembre 26, 2025
¡Aprieten! Aumenta la gasolina a partir del 28

¡Aprieten! Aumenta la gasolina a partir del 28

Noviembre 26, 2025
“Capacítate en tu Barrio” impulsa a más de mil panameños hacia el futuro

“Capacítate en tu Barrio” impulsa a más de mil panameños hacia el futuro

 Noviembre 26, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino

Los chats que queman: así se cayó el plan para tumbar candidatura de Mulino
Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora
Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave

Atacan pareja en Concepción La Vieja: El hombre murió, la mujer está grave
La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito

La noche terminó con balazos y un muerto en Curunducito
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí