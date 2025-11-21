Así operará la Ley de Precio Único para evitar engaños al consumidor

La Ley de Precio Único comenzará a aplicarse en Panamá el 19 de junio de 2026, sin embargo desde ya empezó a explicarse a diferentes secotes del país.



Los consumidores como los comercios están siendo capacitados para aplicar esta norma que busca eliminar confusiones, cobros extra y trampas a la hora de pagar.

Todo producto o servicio, desde alimentos hasta autos, deberá mostrar el precio final, con impuestos, descuentos o cargos incluidos.

Es decir: el precio que usted ve, es el precio que paga. No más sorpresas en la caja, no más “más 7%”, ni cargos adicionales cuando ya se está por pagar.

La Autoridad de Protección al Consumidor explicó que esta ley quiere terminar con la práctica de poner un precio atractivo en la góndola, pero sumar impuestos luego, lo cual engaña al cliente y afecta su presupuesto.

En esta capacitación, los inspectores explicaron que el cambio aplica también a servicios como recargas, comidas, talleres, promociones y paquetes especiales.

Si un producto dice un monto, ese monto debe incluir todo: impuestos, cargos y descuentos. El consumidor debe poder sumar fácilmente lo que lleva sin recibir un monto distinto en caja.

La autoridad también recordó que Panamá tendrá un período de adaptación, y que tanto comercios como consumidores deben acostumbrarse a verificar que el precio corresponda al costo final.

Con esta medida, se busca transparencia, orden y claridad en todo el proceso de compra.