Coclé del Norte apuesta por la conservación con proyecto de bambú

Se desarrolla el proyecto “Fortalecimiento y Capacitación en Propagación Sostenible de Bambú”.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

La Unidad Agroambiental del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en su calidad de miembro del Comité de Cuenca Coclé del Norte y en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), impulsa acciones orientadas a la sostenibilidad comunitaria y a la conservación de los recursos hídricos en la parte alta de la cuenca hidrográfica Coclé del Norte.

Este afluente nace en la provincia de Coclé y desemboca en el mar Caribe, a orillas de la comunidad que lleva el nombre del mismo río, Coclé del Norte, en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de Colón.

En este contexto, se desarrolla el proyecto “Fortalecimiento y Capacitación en Propagación Sostenible de Bambú”, una iniciativa que contribuye a la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático, mediante la promoción de prácticas responsables en el manejo de los recursos naturales.

El proyecto tiene como propósito actualizar conocimientos y sensibilizar a las comunidades de la cuenca sobre la importancia del bambú como generador de servicios ecosistémicos.

Asimismo, resalta su potencial como alternativa estratégica para la protección del recurso hídrico, la reducción de la erosión del suelo y la captura de carbono.

Con estas acciones, las instituciones participantes reafirman su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que fortalece la resiliencia climática, beneficia a las comunidades locales y garantiza la conservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.

