¡Ojo con la pesa! 97 balanzas fallaron en operativos

Solo en enero se revisaron 18 balanzas adicionales, y 3 presentaron irregularidades.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Acodeco salió a la calle el año pasado y revisó 688 balanzas y pesas en todo el país. El resultado: 97 estaban fuera de norma. Eso significa que no cumplían con los parámetros y podían estar dando menos producto del que el cliente paga.

La entidad explicó que estas inspecciones forman parte de sus operativos metrológicos, esos donde los técnicos llegan con pesas certificadas para comprobar si el equipo está bien calibrado. Si la balanza falla, se levanta el acta y arranca el procedimiento correspondiente. No es relajo, es plata del consumidor la que está en juego.

Y este 2026 ya empezó movido. Solo en enero se revisaron 18 balanzas adicionales, y 3 presentaron irregularidades. Las fallas se detectan colocando patrones de peso certificados sobre el equipo. Si la cifra no coincide, queda en evidencia.

Con la temporada de Cuaresma encima, los operativos se han intensificado en mercados y puestos de venta de productos del mar. Es cuando más pescado y marisco se mueve, y también cuando más atentos deben estar los compradores. Nadie quiere pagar libra completa y llevar menos.

La Acodeco también dio recomendaciones claras. Verifique que la balanza marque cero antes de pesar. No permita que el dependiente presione el equipo. No se distraiga mientras pesan su producto y revise que la bandeja esté limpia, sin papeles ni trucos escondidos. En cajas con balanza, confirme que lo que sale en la pantalla sea lo que realmente lleva.

Si ve algo raro, puede reportarlo en www.acodeco.gob.pa o al 311 Centro de Atención Ciudadana. Los operativos seguirán en todo el país. Porque cuando la pesa falla, el golpe lo recibe el bolsillo del pueblo.

