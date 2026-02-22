Mal clima frena traslado de maestros a Kankintú

El traslado de docentes hacia Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé, quedó en pausa este 22 de febrero. El mal tiempo no dio tregua. Los vuelos que estaban programados simplemente no pudieron despegar.

La situación afecta a educadores que deben llegar a comunidades apartadas antes del arranque del año escolar 2026.

El propio MEDUCA confirmó que las condiciones climáticas no son seguras. Y cuando el clima manda, nadie se arriesga.

El SENAN se mantiene en espera de que mejoren las condiciones para autorizar los traslados. No solo es Kankintú. También están pendientes las rutas hacia Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja, zonas donde el acceso es complicado incluso en días normales.

La decisión, según informaron, busca proteger la vida y la integridad de los maestros. En esas áreas el traslado es aéreo porque por tierra es casi imposible. Con lluvia fuerte y baja visibilidad, el riesgo aumenta.

Desde la entidad aseguraron que están haciendo las gestiones necesarias para que el personal llegue de forma segura.