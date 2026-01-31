¡Atención Herrera! IDAAN anuncia trabajos y agua será solo para aseo

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció que dará inicio al proceso de desinfección de la red de tuberías en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, específicamente en los sectores de La Arena y la vía Circunvalación.

Los trabajos se desarrollarán desde el lunes 2 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., hasta el miércoles 4 de febrero, a las 6:00 p.m., periodo durante el cual el suministro de agua potable será irregular en otras zonas del distrito.

La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias de abastecimiento, ya que la normalización del servicio se realizará de forma progresiva una vez culminen las labores técnicas.

🚰 Sectores directamente impactados

Las recomendaciones emitidas por el IDAAN aplican únicamente para las comunidades de La Arena y la Circunvalación.

⚠️ Recomendaciones durante la desinfección de tuberías

Limpiar previamente los tanques de almacenamiento de agua .

. No abrir los grifos durante el periodo de desinfección .

. Tras concluir el proceso, abrir todos los grifos durante 30 minutos antes de utilizar el agua, con el fin de desinfectar las tuberías internas de las residencias .

antes de utilizar el agua, con el fin de . Mantenerse atentos a la información oficial del IDAAN y el Ministerio de Salud (MINSA).

🧪 Advertencia sanitaria importante

Una vez restablecido el servicio, el agua deberá utilizarse únicamente para higiene y aseo personal, hasta que el MINSA confirme oficialmente que es apta para el consumo humano.

✅ Compromiso del IDAAN

El IDAAN reiteró que estos trabajos forman parte del plan de distribución y mejora del servicio de agua potable, cumpliendo con estrictos criterios técnicos y sanitarios, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable para la población.