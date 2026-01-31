Nacional - 31/1/26 - 01:15 PM

¡Atención Herrera! IDAAN anuncia trabajos y agua será solo para aseo

Los trabajos se extenderán del 2 al 4 de febrero y afectarán a La Arena y la vía Circunvalación.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) anunció que dará inicio al proceso de desinfección de la red de tuberías en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, específicamente en los sectores de La Arena y la vía Circunvalación.

Los trabajos se desarrollarán desde el lunes 2 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., hasta el miércoles 4 de febrero, a las 6:00 p.m., periodo durante el cual el suministro de agua potable será irregular en otras zonas del distrito.

La entidad recomendó a la población tomar las previsiones necesarias de abastecimiento, ya que la normalización del servicio se realizará de forma progresiva una vez culminen las labores técnicas.

🚰 Sectores directamente impactados

Las recomendaciones emitidas por el IDAAN aplican únicamente para las comunidades de La Arena y la Circunvalación.

⚠️ Recomendaciones durante la desinfección de tuberías

  • Limpiar previamente los tanques de almacenamiento de agua.
  • No abrir los grifos durante el periodo de desinfección.
  • Tras concluir el proceso, abrir todos los grifos durante 30 minutos antes de utilizar el agua, con el fin de desinfectar las tuberías internas de las residencias.
  • Mantenerse atentos a la información oficial del IDAAN y el Ministerio de Salud (MINSA).

🧪 Advertencia sanitaria importante

Una vez restablecido el servicio, el agua deberá utilizarse únicamente para higiene y aseo personal, hasta que el MINSA confirme oficialmente que es apta para el consumo humano.

Compromiso del IDAAN

El IDAAN reiteró que estos trabajos forman parte del plan de distribución y mejora del servicio de agua potable, cumpliendo con estrictos criterios técnicos y sanitarios, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable para la población.

Te puede interesar

Martinelli aconseja deshacerse de los 'amigos de la silla'

Martinelli aconseja deshacerse de los 'amigos de la silla'

 Enero 31, 2026
Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos adelanta citas médicas por carnavales

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos adelanta citas médicas por carnavales

 Enero 31, 2026
Ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Israel y Catar

Ministra Lucy Molinar estará en misión oficial en Israel y Catar

Enero 31, 2026
Operativos policiales dejan 197 aprehendidos y más de mil boletas

Operativos policiales dejan 197 aprehendidos y más de mil boletas

 Enero 31, 2026
Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

 Enero 31, 2026

“Con el apoyo de todos, volveremos a abrir los grifos con confianza”, destacó la entidad.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí