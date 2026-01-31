Minsa reporta baja en incidencia y muertes por tuberculosis durante el 2025

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó este sábado una disminución de la tasa de incidencia y muertes por tuberculosis durante el 2025.

La entidad señaló que mantiene de forma permanente la estrategia de aplicación de pruebas diagnósticas a personas con factores de riesgo, con el objetivo de garantizar un diagnóstico oportuno y reducir la transmisión de la enfermedad.

Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección de Control de la Tuberculosis del Minsa, informó que al cierre del año pasado se registraron avances importantes en dos indicadores clave: la disminución de la tasa de incidencia y la reducción de la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Por otro lado, explicó que la incidencia de tuberculosis en el país registró una disminución sostenida, al pasar de 47.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2024, con 2,156 casos notificados, a 44.7 casos por cada 100 mil habitantes en 2025, con 2,044 casos acumulados, lo que confirma una tendencia descendente en la transmisión de la enfermedad.

Algunas regiones continúan registrando altas tasas de incidencia, entre ellas Bocas del Toro, con 135.54 casos por cada 100 mil habitantes; Panamá Este con 135.7; y la comarca Guna Yala, con 131.3 casos por cada 100 mil habitantes, concentrando los mayores indicadores a nivel nacional.

Mientras que las defunciones por tuberculosis a nivel nacional mostraron una reducción significativa, al pasar de 267 fallecimientos en 2024 a 181 en 2025, reflejando los avances en el fortalecimiento de la detección temprana, el acceso al tratamiento y el seguimiento oportuno de los pacientes.

LEE TAMBIÉN: Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Aizpurúa recalcó que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública en el país, principalmente debido al diagnóstico tardío.

En ese sentido, hizo un llamado a la población para que, ante la presencia de síntomas como tos persistente por más de 15 días, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, acudan de inmediato a los servicios de atención primaria de salud para realizarse las pruebas correspondientes.

La especialista manifestó su preocupación por el alto número de pacientes diagnosticados que abandonan el tratamiento antes de completarlo, situación que no solo contribuye a la propagación de la enfermedad, sino que también incrementa el riesgo de fallecimientos y el desarrollo de resistencia a los medicamentos, dificultando el control de la tuberculosis en el país.

Según el Minsa, en el 2024 un total de 244 pacientes abandonaron el tratamiento; mientras que para el 2025 lo hicieron 94 pacientes. Panamá dispone de tratamientos gratuitos, eficaces y avalados por estándares internacionales para el manejo de la tuberculosis. Entre ellos se incluye el esquema estándar de seis meses, que combina rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida.

De cara a mediados de 2026, el Ministerio de Salud (Minsa) contempla la incorporación de nuevos y modernos equipos diagnósticos, incluyendo sistemas de rayos X con software de asistencia diagnóstica, en las regiones de salud de Chiriquí, Darién y Colón. Estas adquisiciones serán financiadas a través del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre las proyecciones regionales, Panamá busca, en conjunto con otros países de la región, incrementar de manera sostenida el número de pruebas diagnósticas, con el objetivo de fortalecer el diagnóstico oportuno y avanzar en el control y eliminación de la enfermedad.