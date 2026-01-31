Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes
Cansados de los apagones constantes y la falta de suministro eléctrico, pobladores del distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, anunciaron un cierre y protesta para este lunes, en rechazo a una situación que golpea al turismo, los comercios y la economía local.
La falta de electricidad ha generado graves afectaciones a residentes, comercios y actividades turísticas, especialmente durante el fin de semana, cuando el distrito recibe una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.
⚡ Alcalde advierte crisis eléctrica
El alcalde de Mariato, Ángel Batista, calificó la situación como preocupante y confirmó que el problema ya fue expuesto a altos funcionarios de la empresa responsable del suministro eléctrico. Sin embargo, aseguró que las interrupciones del servicio continúan, aumentando el malestar ciudadano.
🏄 Eventos deportivos afectados
Según explicó el alcalde, los apagones impactaron directamente eventos del Campeonato Nacional e Internacional de Surf, que congregaron a cientos de personas, incluidos turistas nacionales y extranjeros.
La falta de energía también afectó otras playas del distrito, donde se desarrollaban actividades con alta concentración de visitantes, dañando la imagen de Mariato como destino turístico.
🏨 Golpe al comercio y al turismo
Batista detalló que restaurantes, hoteles y comercios resultaron seriamente perjudicados, al ver paralizadas sus operaciones en momentos clave, lo que provocó pérdidas económicas y un fuerte impacto negativo en el sector turístico.
🚧 Protesta con respaldo ciudadano
El alcalde confirmó que ya fue notificado formalmente sobre la protesta anunciada para este lunes contra la empresa distribuidora de energía eléctrica, y advirtió que el descontento es casi generalizado en todo el distrito.
Los pobladores esperan que, con esta medida de presión, las autoridades y la empresa responsable brinden una solución inmediata a los problemas eléctricos que frenan el desarrollo económico y turístico de Mariato.