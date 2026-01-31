Nacional - 31/1/26 - 01:58 PM

Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

Cansados de los apagones constantes y la falta de suministro eléctrico, pobladores del distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, anunciaron un cierre y protesta para este lunes, en rechazo a una situación que golpea al turismo, los comercios y la economía local.

 

Por: Melquiades Vásquez A. -

La paciencia se agotó en Mariato. Pobladores de este distrito turístico de la provincia de Veraguas anunciaron un cierre y protesta para este lunes, como medida de presión ante los apagones constantes y la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica.

La falta de electricidad ha generado graves afectaciones a residentes, comercios y actividades turísticas, especialmente durante el fin de semana, cuando el distrito recibe una alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros.

Alcalde advierte crisis eléctrica

El alcalde de Mariato, Ángel Batista, calificó la situación como preocupante y confirmó que el problema ya fue expuesto a altos funcionarios de la empresa responsable del suministro eléctrico. Sin embargo, aseguró que las interrupciones del servicio continúan, aumentando el malestar ciudadano.

🏄 Eventos deportivos afectados

Según explicó el alcalde, los apagones impactaron directamente eventos del Campeonato Nacional e Internacional de Surf, que congregaron a cientos de personas, incluidos turistas nacionales y extranjeros.

La falta de energía también afectó otras playas del distrito, donde se desarrollaban actividades con alta concentración de visitantes, dañando la imagen de Mariato como destino turístico.

🏨 Golpe al comercio y al turismo

Batista detalló que restaurantes, hoteles y comercios resultaron seriamente perjudicados, al ver paralizadas sus operaciones en momentos clave, lo que provocó pérdidas económicas y un fuerte impacto negativo en el sector turístico.

Mariato se tira a la calle por apagones: anuncian cierre este lunes

🚧 Protesta con respaldo ciudadano

El alcalde confirmó que ya fue notificado formalmente sobre la protesta anunciada para este lunes contra la empresa distribuidora de energía eléctrica, y advirtió que el descontento es casi generalizado en todo el distrito.

Los pobladores esperan que, con esta medida de presión, las autoridades y la empresa responsable brinden una solución inmediata a los problemas eléctricos que frenan el desarrollo económico y turístico de Mariato.

