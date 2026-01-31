Nuevo hospital de Colón atiende a más de 11 mil pacientes en su primer mes
El nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, atendió a 11,562 personas durante enero, su primer mes completo de operaciones, según informó la Caja de Seguro Social (CSS), consolidándose como un eje clave de atención médica en la Costa Atlántica.
Las cifras incluyen atenciones de urgencias, hospitalizaciones, cirugías y nacimientos, lo que refleja el impacto inmediato del hospital en la atención de salud de la población colonense.
Este centro hospitalario fue entregado en 2024 por la actual administración, tras varios años de atraso, y está ubicado detrás de la Policlínica Hugo Spadafora (Coco Solo), en el corregimiento de Cristóbal Este.
El hospital inició formalmente la atención en sus nuevas instalaciones luego del traslado completo de los pacientes el pasado 5 de diciembre, marcando una nueva etapa para el sistema de salud en la provincia.
📊 Cifras del primer mes de atención
De acuerdo con el informe oficial de la CSS, durante enero se registraron:
- 11,562 atenciones de urgencias
- 1,052 hospitalizaciones
- 678 cirugías
- 270 nacimientos
🏥 Infraestructura moderna al servicio de Colón
El hospital cuenta con una capacidad de 474 camas, nueve quirófanos equipados con tecnología de última generación, cuatro salas de parto y cesáreas y 87 consultorios para atención ambulatoria.
Además, dispone de tomógrafos, mamógrafos y sistemas avanzados de radiología, lo que permite diagnósticos más rápidos y precisos.
🩺 Nuevos servicios y subespecialidades
Entre los servicios habilitados destacan:
- Salas de neumología
- Unidad de quemados
- Especialidades médicas
- Unidad de procedimientos de gastroenterología
Asimismo, la población ahora tiene acceso a subespecialidades como neurología, medicina materno-fetal, proctología, cirugía plástica, algiología y medicina intervencionista, reduciendo significativamente los traslados hacia la ciudad capital.
💊 Atención integral y alto volumen de servicios
Durante su primer mes de funcionamiento, el hospital:
- Despachó cerca de 26 mil medicamentos
- Realizó más de 45 mil exámenes de laboratorio
- Efectuó casi 5 mil estudios radiológicos
Estas cifras fortalecen la atención integral y oportuna de los pacientes en la provincia.
🏛️ Destino del antiguo hospital
La CSS informó que las antiguas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, se mantienen bajo cuidado, mantenimiento y protección básica, al tratarse de un patrimonio institucional de alto valor.
