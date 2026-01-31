Nuevo hospital de Colón atiende a más de 11 mil pacientes en su primer mes

El nuevo hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en la provincia de Colón, arrancó operaciones a toda máquina. Solo durante el mes de enero, este moderno nosocomio atendió a 11,562 pacientes, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Las cifras incluyen atenciones de urgencias, hospitalizaciones, cirugías y nacimientos, lo que refleja el impacto inmediato del hospital en la atención de salud de la población colonense.

Este centro hospitalario fue entregado en 2024 por la actual administración, tras varios años de atraso, y está ubicado detrás de la Policlínica Hugo Spadafora (Coco Solo), en el corregimiento de Cristóbal Este.

El hospital inició formalmente la atención en sus nuevas instalaciones luego del traslado completo de los pacientes el pasado 5 de diciembre, marcando una nueva etapa para el sistema de salud en la provincia.

📊 Cifras del primer mes de atención

De acuerdo con el informe oficial de la CSS, durante enero se registraron:

11,562 atenciones de urgencias

1,052 hospitalizaciones

678 cirugías

270 nacimientos

🏥 Infraestructura moderna al servicio de Colón

El hospital cuenta con una capacidad de 474 camas, nueve quirófanos equipados con tecnología de última generación, cuatro salas de parto y cesáreas y 87 consultorios para atención ambulatoria.

Además, dispone de tomógrafos, mamógrafos y sistemas avanzados de radiología, lo que permite diagnósticos más rápidos y precisos.

🩺 Nuevos servicios y subespecialidades

Entre los servicios habilitados destacan:

Salas de neumología

Unidad de quemados

Especialidades médicas

Unidad de procedimientos de gastroenterología

Asimismo, la población ahora tiene acceso a subespecialidades como neurología, medicina materno-fetal, proctología, cirugía plástica, algiología y medicina intervencionista, reduciendo significativamente los traslados hacia la ciudad capital.

💊 Atención integral y alto volumen de servicios

Durante su primer mes de funcionamiento, el hospital:

Despachó cerca de 26 mil medicamentos

Realizó más de 45 mil exámenes de laboratorio

Efectuó casi 5 mil estudios radiológicos

Estas cifras fortalecen la atención integral y oportuna de los pacientes en la provincia.

🏛️ Destino del antiguo hospital

La CSS informó que las antiguas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, se mantienen bajo cuidado, mantenimiento y protección básica, al tratarse de un patrimonio institucional de alto valor.

