Atención: A partir de hoy, instalación de tubería en Vía Centenario

A partir de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) iniciará trabajos de instalación de una nueva tubería de 16 pulgadas, como parte del proyecto para llevar agua potable a la comunidad de Guna Nega.

Las labores se concentrarán en el área de servidumbre de la Vía Centenario, en dirección del puente hacia la ciudad capital, específicamente a la altura del estadio Rod Carew. Los trabajos se realizarán en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Se solicita a los conductores tomar las precauciones necesarias, ya que se podrían presentar inconvenientes en el tránsito debido a la presencia de maquinaria y la reducción de carriles en la zona. Se recomienda planificar rutas alternas para evitar demoras.

