Atención: A partir de hoy, instalación de tubería en Vía Centenario
Las labores se concentrarán en el área de servidumbre de la Vía Centenario, en dirección del puente hacia la ciudad capital, específicamente a la altura del estadio Rod Carew.
A partir de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) iniciará trabajos de instalación de una nueva tubería de 16 pulgadas, como parte del proyecto para llevar agua potable a la comunidad de Guna Nega.
Los trabajos se realizarán en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Se solicita a los conductores tomar las precauciones necesarias, ya que se podrían presentar inconvenientes en el tránsito debido a la presencia de maquinaria y la reducción de carriles en la zona. Se recomienda planificar rutas alternas para evitar demoras.