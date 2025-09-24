¡Atentos! Desvíos en Amador por los Premios Juventud

Amador, Panamá – La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional desplegará un total de 50 unidades uniformadas para realizar desvíos e inversiones en las principales vías de la Calzada de Amador durante la celebración de los Premios Juventud, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Amador, informó el Teniente Joel Gaitán.

Los conductores que se desplacen desde Balboa hacia Amador deberán tomar el desvío en la rotonda del Ministerio de Seguridad, girar a la derecha, pasar frente al Centro de Convenciones Panamá, salir al Restaurante Pencas y reincorporarse a la vía principal.

Para quienes vienen desde el interior de Amador hacia Balboa o la Cinta Costera Tres, la vía estará totalmente habilitada, sin desvíos. Las unidades policiales estarán presentes en los puntos críticos para agilizar el tráfico durante el evento.

Se recuerda a los asistentes que, para ingresar al estacionamiento del evento, deben contar con un código QR, y el único acceso será a través de la rotonda del Ministerio de Seguridad.