ATP aclara que los recortes al presupuesto no afectarán la promoción turística

La Autoridad de Turismo de Panamá decidió aclarar el comunicado emitio por la Junta Directiva del Fondo de Promoción Turística (PROMTUR), emitido el pasado 24 de enero, en el cual se señala la afectación al sector turístico por el recorte al presupuesto 2021 de los fondos que otorga el gobierno para la promoción internacional del país.

Iván Eskildsen, administrador general de esta cantera salió al pasó e informó más detalladamente cada punto que contempla dicho escrito.

Afirma que no es cierto que se afectará la promoción turística internacional que lleva a cabo PROMTUR en este año 2021, ya que contará con fondos suficientes y la suma de B/. 44,012,275.96, que deben ser invertidos principalmente en las acciones de publicidad, promoción de la imagen turística de Panamá, para colocar a Panamá en el mapa del mercado turístico internacional de forma competitiva.

Detalla que es cierto que en este 2021 PROMTUR recibirá menos de los veinte millones de dólares anuales en nuevos aportes a los que aspira la ley que creó este fondo, sin embargo, al igual que PROMTUR, varias entidades del estado han debido hacer ajustes presupuestarios ante la actual situación de la pandemia global.

Eskildsen aclara que el hecho de que PROMTUR cuenta con fondos suficientes para este período fiscal.

"No se están recibiendo los ingresos necesarios que le permitan a la Autoridad de Turismo de Panamá poder aportar las sumas para ser traspasadas al Fondo de Promoción Turística. No es lógico comprometer lo que no se tiene, situación que debe ser comprendida por todos. En medio de una pandemia global, el Estado ha bajado considerablemente sus ingresos, y ha tenido que recortar a todas las instituciones del Estado, sin excepción", mencionó.

El administrado de la ATP, recalca que no están ante una situación en la que, por un recorte, la existencia de PROMTUR peligre y mucho menos ante una circunstancia en la que PROMTUR no contará con los fondos suficientes para realizar su labor.