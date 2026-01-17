Nacional - 17/1/26 - 03:30 PM

Atrapan mercancía de contrabando de cigarrillos en Puerto Obaldía

La mercancía tiene un valor aproximado de 60 mil 864 dólares.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Un cuantioso contrabando de cigarrillos fue decomisado en Puerto Obaldía en la Comarca Guna Yala, mediante una acción coordinada por la Segunda Brigada del Caribe del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad Marítima de Panamá.

Esta incautación entra en el Plan Firmeza, en el que se logró el decomiso de 30 mil 432 paquetes de cigarrillos, que al ser contados dio un total de 608 mil 640 unidades, producto calificado como contrabando.

Los tres ciudadanos involucrados, la embarcación y la mercancía fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial para que inicie el proceso de investigación y judicialización.

El contrabando de cigarrillos viajaba en la embarcación de nombre Rey Emmanuel.

