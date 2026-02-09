Nacional - 09/2/26 - 12:02 AM

Defensa: peritos y testigos no prueban hecho punible en caso Odebrecht

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli cuestionó la credibilidad de los testigos y peritos de la Fiscalía en el juicio Odebrecht, señalando falta de preparación y análisis incompleto del caso.

 

Por: Redacción / Crítica -

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli cuestionó la solidez de los testigos presentados por la Fiscalía en el juicio Odebrecht, al considerar que no poseen la preparación ni la experiencia necesarias para sustentar la teoría acusatoria.

El abogado Alfredo Vallarino sostuvo que, durante los contrainterrogatorios, quedó en evidencia que las conclusiones de los peritos estaban parcializadas y sin un análisis completo del caso, lo que —a su juicio— resta credibilidad a sus opiniones en un proceso que lleva más de cinco años de preparación.

Críticas a la investigación y ausencia de colaboradores

Vallarino afirmó que el trabajo del Ministerio Público no ha cumplido con las expectativas ni de la defensa ni de la población, debido a la deficiente presentación de testigos y a la falta de comparecencia de colaboradores que, según versiones previas, identificarían a los implicados en el supuesto blanqueo de capitales.

El jurista también cuestionó que se insista en la existencia de un delito cuando los peritos no han confirmado que Martinelli recibiera dinero ilícito de Odebrecht durante su gestión presidencial (2009-2014).
Incluso advirtió que la comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz podría reflejar situaciones similares, al señalar que no es contable ni perito financiero.

Comparecencias, citaciones y posibles acciones legales

La defensa espera que Rodríguez Araúz comparezca ante el Tribunal para esclarecer lo ocurrido dentro del proceso, luego de que surgieran versiones sobre su salida del país.
No obstante, la abogada Alma Cortés aseguró que la funcionaria ya fue notificada oficialmente y debe presentarse en la fase de evacuación de pruebas.

La defensa no descarta solicitar la no consideración de informes y testimonios de personas que no acudieron a declarar ni pudieron ser contrainterrogadas, e incluso promover amparos de garantías o acciones de inconstitucionalidad si se vulneran derechos procesales.

Defensa: peritos y testigos no prueban hecho punible en caso Odebrecht

Audiencia entra en fase decisiva

La jueza Baloisa Marquínez confirmó que Rodríguez Araúz fue citada para comparecer el martes 10 de febrero a la 1:30 p.m., mientras que la audiencia del caso Odebrecht continuará en horario vespertino para agilizar la evacuación de pruebas, incluyendo la declaración de Luis Francia, Eliseo Ábrego y Roger Harper.

De no surgir contratiempos, el juicio podría concluir el viernes 13 de febrero, marcando una etapa crucial en uno de los procesos judiciales más relevantes de Panamá.

