Mulino le tira duro a la "justicia" blanda que libera a narcos

El presidente José Raúl Mulino lanzó duras criticas contra el sistema de justicia que deja libres a delincuentes mientras desgasta a los agentes que arriesgan la vida enfrentando al crimen organizado en calles, fronteras, mares y cielos del país.

Mulino durante la graduación de 1,389 nuevos miembros de la Fuerza Pública recordo lo dicho el 2 de enero ante la Asamblea Nacional. Pidió pensar en el policía que participa en operaciones contra el narcotráfico, decomisa toneladas de droga y luego ve cómo los capturados salen con casa por cárcel o brazaletes.

Para el mandatario, eso no es justicia. Es una flexibilidad extrema disfrazada de garantismo que termina favoreciendo a los delincuentes y desmoralizando a la Fuerza Pública.

El presidente advirtió que la práctica de victimizar al delincuente se ha convertido en una herramienta de las organizaciones criminales en América Latina.

Señaló casos de narcos y pandilleros peligrosos que, aun estando presos, reciben medidas blandas y continúan operando. Dijo que este modelo ha fracasado y que Panamá necesita una justicia menos complaciente con quienes hacen daño al país.

En su discurso también abordó el panorama regional. Citando cifras de Naciones Unidas, indicó que la producción de cocaína llegó a 3,708 toneladas, un aumento del 34% respecto a 2022.

Ese volumen, afirmó, alimenta redes internacionales que financian pandillas locales y llevan drogas a los barrios, golpeando de lleno el tejido social panameño.

Mulino confirmó que Panamá mantendrá y reforzará la cooperación en seguridad con Colombia, especialmente con la Policía Nacional y el Ejército colombiano, para enfrentar de forma conjunta al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

El mandatario hizo además un llamado al centro bancario, pidiendo mayor firmeza para evitar que dinero del narcotráfico entre al sistema a través de testaferros y maniobras legales. Reconoció avances iniciales en su gestión, pero insistió en que el lavado de dinero sigue siendo una amenaza clave.

En materia migratoria, destacó resultados concretos. A finales de 2024 se registró 42% menos migrantes que en 2023, y el año pasado la reducción alcanzó el 99%. Felicitó el trabajo de Senafront, Senan, Migración y Policía Nacional, y señaló que enero cerró con 30% menos homicidios que el mismo mes de 2025.

La ceremonia marcó la graduación de 1,389 agentes que reforzarán la seguridad nacional. La Policía Nacional incorporó 727, el Servicio Nacional Aeronaval sumó 416, Senafront egresó 152 tras seis meses de formación y se añadieron 91 inspectores del Servicio Nacional de Migración.

Al cierre, Mulino fue directo: Les pidió honrar el uniforme, poner a Panamá primero y no ceder ante la tentación del dinero fácil.

“Si no están dispuestos a cumplir con esa misión, mejor dejar el uniforme”, advirtió, dejando claro que la seguridad del país depende de una Fuerza Pública firme y honesta.