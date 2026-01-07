Nacional - 07/1/26 - 08:21 AM

ATTT suspende obras viales por Día de los Mártires para evitar tranque

La suspensión se extenderá a vías principales como la Avenida Domingo Díaz, Transístmica, Balboa, José Agustín Arango, José María Torrijos, Ricardo J. Alfaro y Avenida Israel.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que quedarán suspendidas todas las obras y trabajos que impliquen cierre u ocupación de carriles desde las 4:00 p.m. del jueves 8 de enero hasta las 4:00 a.m. del lunes 12 de enero, como parte del operativo por la conmemoración del Día de los Mártires.

La medida se aplicará en toda la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta Paso Canoa, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora

Según el comunicado, esta acción se coordina con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y busca facilitar el desplazamiento vehicular, ante el aumento de circulación previsto durante la fecha conmemorativa, garantizando orden y seguridad vial para los conductores.

