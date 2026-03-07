Nacional - 07/3/26 - 08:59 AM

Lilibeth Cárdenas es designada como nueva directora del Senniaf

La designada tiene un amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas, además fue vicecónsul en Miami, Estados Unidos, y asesora legal de la Caja de Seguro Social.

 

Por: Redacción/Crítica -

El presidente José Raúl Mulino nombró este viernes a la abogada Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Hasta el momento de su nombramiento, Cárdenas se desempeñaba como viceministra de la Mujer, cargo desde el cual impulsó políticas de protección y equidad.

Según el comunicado, Cárdenas tiene experiencia relacionada con el tema acorde a la designación, luego de laborar en el Ministerio Público como funcionaria de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).

Es licenciada en Derecho y Ciencia Política, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y posee un diplomado en Sistema Penal Acusatorio.

La designación se produce tras la renuncia de Ana Fábrega, quien dejó el cargo en medio de un escándalo en el Centro de Atención Integral (CAI) DE Tocumen, donde se investigan presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de los deberes de los servidores públicos.

Y tras la dimisión, el presidente designó de forma temporal a Otilia Rodríguez como directora encargada, cargo que solo ocupó un día.

 

