Nacional - 07/3/26 - 08:35 AM

Hacen informe social de familias damnificadas por incendio en Colón

Se evaluaron las condiciones de los residentes impactados y recopilaron la información necesaria para definir las acciones de asistencia.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en Colón inició el levantamiento de información social para determinar la situación de las 15 familias afectadas, preliminarmente, en el incendio ocurrido este viernes en un caserón, ubicado en la calle 12, Callejón Martínez.

El levantamiento del informe social fue realizado por trabajadoras sociales de la Dirección de Desarrollo Social del Miviot, en el sitio. 

Allí, evaluaron las condiciones de los residentes impactados y recopilaron la información necesaria para definir las acciones de asistencia.

Las evaluaciones tienen como objetivo identificar las necesidades inmediatas de las familias afectadas, así como establecer los mecanismos de apoyo correspondientes.

El gobierno buscará las alternativas para ayudar a estas familias, mientras se gestiona una ayuda permanente. 

De manera extraoficial se señala que este incendio se originó por un cortocircuito, lo que será motivo de investigación por parte del Cuerpo de Bomberos de Colón. 

Cerca de las 9:00 pm del viernes, el fuego fue sofocado, en medio de la falta de presión del agua en el hidrante cercano. 

