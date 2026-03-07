Nacional - 07/3/26 - 09:24 AM

Presidente Mulino llega a la cumbre 'Escudo de las Américas'

El encuentro convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca establecer un acuerdo entre 12 países del continente americano para contrarrestar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal.

 

Por: Redacción/Crítica -

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó hoy a la sede de la cumbre de presidentes Escudo de las Américas en el hotel Trump National Doral en la ciudad de Miami.

El encuentro convocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca establecer un acuerdo entre 12 países del continente americano para contrarrestar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal. Además de ejecutar medidas en pro de la prosperidad económica del hemisferio occidental.

Se espera que el presidente Mulino sostenga reuniones bilaterales durante la cumbre con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellas con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard W. Lutnick; y el secretario de Energía, Chris Wright.

En esta cumbre en desarrollo también participan los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana) y Rodrigo Cháves (Costa Rica). Además, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Trump ha calificado este acuerdo como "una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental" y para ello ha designado a Kristi Noem como coordinadora de este programa.

