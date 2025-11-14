Auditoría de la Contraloría al BDA por presuntas irregularidades en préstamos

La Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) debido a presuntos malos manejos en el otorgamiento de préstamos a pequeños productores.



Según informó Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional, las investigaciones se enfocan en la asignación de 470 préstamos por un total de 7.6 millones de dólares.

Carrizo Esquivel detalló que los auditores de la Contraloría ya están trabajando en las instalaciones del BDA, una institución que no ha sido auditada en los últimos 20 años, siendo la última auditoría realizada en 2005.

El gerente general adelantó que, de comprobarse las irregularidades en los préstamos, se tomarán acciones legales contra los responsables.

En relación con la transformación del BDA en un Instituto de Fomento Agropecuario, Carrizo Esquivel explicó que para llevar a cabo esta reestructuración será necesario presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.