Aumenta en 11 % la contratación de gente de mar panameña en 2025

La contratación de marinos panameños aumentó un 11 % en 2025, con un total de 593 contratos firmados entre enero y septiembre, según informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Este incremento es resultado de las gestiones del Departamento de Asuntos Laborales de la entidad.

La AMP destacó que, cada año, se generan alrededor de 70 nuevas oportunidades laborales en el sector marítimo, consolidando a Panamá como un proveedor de talento calificado para la industria naval, tanto en buques de bandera nacional como internacional.

Durante la décimo octava reunión del Comité, el director general de la Gente de Mar, Felipe Arias, señaló que las cifras reflejan el impacto positivo de políticas enfocadas en optimizar el reclutamiento y la colocación de oficiales, cadetes y tripulantes, en cumplimiento con los estándares nacionales e internacionales del sector.

En el encuentro se presentaron avances clave, como la revisión del plan de estudios del Bachillerato Marítimo por parte del Ministerio de Educación (MEDUCA), con el fin de adecuarlo a las necesidades actuales de las navieras. También se identificaron áreas con alta demanda laboral y se informó sobre la aplicación de pruebas gratuitas de inglés, en coordinación con el INADEH, requisito indispensable para acceder a empleos en compañías extranjeras.