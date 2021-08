Autoridades se reunirÃ¡n con empresarios para analizar apertura del Bloque 6

El Gobierno está analizando la apertura del Bloque 6 de actividades económicas, y según el ministro de Salud, Juan Francisco Sucre, este se ha "ido abriendo de a poco y esperamos seguir evolucionando".

Para esta semana el Ministerio de Salud (Minsa) tiene programado una serie de reuniones con organizaciones que forman parte del Bloque 6, durante las cuales se realizarán los análisis necesarios para dicha apertura.

Publicidad

Según destacó Sucre, en el noticiero matutino de TVN-2, se está evaluando la posibilidad de establecer áreas en restaurantes y otros locales comerciales "libres de Covid-19" y otras para el público en general "que no se ha vacunado o no se quiere vacunar", ya que aunque no se les puedes exigir, porque "tienen todo el derecho, se les sigue "diciendo señores hay que vacunarse".

Aseguró que este es un tema que se está y se seguirá discutiendo, ya que hay muchos empresarios que se están a cercando al Minsa para brindar ideas. "Tenemos que evolucionar", ya que como país "necesitamos abrir del todo -el comercio- en algún momento determinado", sustentó.

"Yo creo que ya se está dando el comienzo de esa apertura -total-, tenemos que comportarnos, guardar disciplina, respetar la salud del otro, no olvidarnos de mantener las medidas de bioseguridad" para que las cosas que las cosas sigan funcionando bien, recalcó Sucre.