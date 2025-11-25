Autorizan contrato para manejo seguro de desechos hospitalarios

El Consejo de Gabinete le dio luz verde al Ministerio de Salud (Minsa) para firmar, bajo un procedimiento excepcional, un contrato para el manejo seguro de los desechos hospitalarios.



El acuerdo para el “Servicio integral especializado para la protección sanitaria y ambiental" también incluye el suministro de insumos y la remodelación de infraestructuras en las instalaciones de salud a nivel nacional.

Este contrato, entre el Minsa y la empresa Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A., es por un monto de veinte millones cuatrocientos cuarenta balboas, y apunta a garantizar un manejo correcto de los desechos hospitalarios peligrosos durante 12 meses, algo clave para proteger la salud y el ambiente del país.

Antes de esta decisión, cinco empresas habían presentado sus ofertas para realizar la recolección, manejo y disposición final de estos desechos, seleccionándose finalmente la propuesta más económica en las dos zonas del proceso.

Según la Resolución de Gabinete, este servicio es un componente crítico dentro del sistema de salud pública, porque una mala disposición de los desechos puede generar riesgos graves para la salud humana, el ambiente y la seguridad de las comunidades.

El Minsa recalca que este servicio es prioritario para garantizar un manejo seguro, eficiente y alineado con las normativas vigentes.

La contratación se sustenta en el numeral 5 del artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y el artículo 83 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regulan las Contrataciones Públicas.