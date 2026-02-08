Los pelao's en Coclesito cuentan con nuevo parque para divertirse

El municipio Omar Torrijos Herrera, que pertenece a la provincia de Colón, entregó a la comunidad de Coclecito "San José del General", en este distrito de la Costa Abajo de Colón, un nuevo parque y gazebo central.

Eulalio Yangüez Ruiz, alcalde del área, manifestó que esta obra se ejecutó con fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Sociales (PIOPS) del 2025.

Yangüez expresó que espera que este nuevo parque se convierta en un espacio de encuentro para las familias del corregimiento de San José del General, en la provincia de Colón.

El nuevo parque se proyecta ahora como un punto de convivencia, recreación y orgullo para los residentes de Coclecito, quienes impulsan el turismo local, donde uno de sus atractivos es la cría de búfalos.