¡Se formó! ’La Tinto’ reaparece en las tonadas de la Calle Abajo

El famoso personaje carnavalero Simón Chen, conocido como “La Tinto”, reapareció en la escena festiva tras haber sido hospitalizado por varios días luego de participar en una pelea boxística junto a influencers.

Tras recibir el alta médica hace unos días, el carismático animador sorprendió al público al integrarse en la práctica de las tonadas de su tuna, Calle Abajo, en la Villa de Los Santos, uno de los carnavales más pintorescos de la región de Azuero.

A una semana del inicio oficial del carnaval, ‘La Tinto’ se muestra recuperado, animado y listo para “dar pelea” junto a su tuna en una fiesta que promete intensidad, lujo y mucha tradición.

Durante su reaparición, calificó el carnaval de La Villa como “espectacular”, invitando a propios y visitantes a disfrutar cada jornada de una celebración cargada de lujo y picardía.

En las prácticas de tonadas, ambas reinas dieron lo mejor a sus seguidores, que abarrotaron el parque Simón Bolívar y también la plaza de Las Viudas, sede de las prácticas de tonadas en La Villa.

La reina de Calle Abajo, Nelmary Villarreal Menacho, aseguró que su tuna se ha preparado con esfuerzo y dedicación para ofrecer un espectáculo a la altura de la tradición.

Señaló que están más que listos para la fiesta y envió un mensaje directo a sus rivales: Calle Abajo llegará con fuerza, lujo, esplendor, colores y alegría para conquistar al público.

Por su parte, la reina de Calle Arriba, Mehel Priscila García, invitó a vivir un carnaval sano y divertido en la Villa de Los Santos.

Destacó que su tuna presentará un despliegue de detalles, lujo y creatividad, reafirmando el compromiso de mantener en alto el nivel artístico de esta histórica rivalidad.

El Carnaval de la Villa de Los Santos es uno de los más tradicionales del país, con décadas de historia marcadas por la competencia festiva entre Calle Arriba y Calle Abajo.