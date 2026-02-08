Unicef pide acciones tras denuncias: "Albergues no son entornos idóneo"

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se pronunció ante las denuncias presentadas sobre casos de posible maltrato, abuso y negligencia hacia niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

Mediante un comunicado expresó su profunda preocupación por el bienestar y la integridad de los niños, niñas y adolescentes afectados.

El organismo internacional hace un llamado a que las instituciones competentes adopten con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el derecho al cuidado, la seguridad y el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin cuidado parental y bajo medidas de protección del Estado panameño.

UNICEF también exhorta a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial para que actúen en este caso con celeridad, equidad, justicia y en armoniosa colaboración, para restaurar y preservar los derechos de la niñez.

Además, reitera, basado en la evidencia en múltiples países del mundo, que los albergues no constituyen entornos idóneos para el desarrollo integral y la protección de la infancia.

"Por esto, es importante que Panamá continúe avanzando en el fortalecimiento de medidas alternativas de protección basadas en la familia. Para lograrlo, es indispensable que se asignen recursos suficientes a la Senniaf para ampliar urgentemente a nivel nacional el programa de familias acogentes (SIC) y para garantizar la financiación y el seguimiento adecuados de todas las medidas de protección de los niños, desde la prevención hasta la atención y la reunificación familiar", indican.

La entidad multilateral continuará apoyando a Panamá en la reforma del sistema de protección infantil que ha avanzado significativamente en los últimos años, pero que aún necesita recursos para garantizar entornos seguros, estables y afectivos para cada niño y niña con necesidad de protección especial.