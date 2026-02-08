Nacional - 08/2/26 - 01:24 PM

San Miguelito se prepara para carnaval con más de 300 carnés entregados

Los carné entregados son de color blanco y verde, y certifican que la persona está habilitada para manipular comida de forma segura.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Región de Salud de San Miguelito puso manos a la obra antes de las fiestas de carnaval. En una jornada intensa, entregaron más de 300 carné de salud, dirigidos a manipuladores de alimentos y vendedores ambulantes, para que la gente coma sin peligro durante las celebraciones.

El objetivo es evitar enfermedades transmitidas por alimentos y asegurarse que quienes preparan la comida cumplan con los estándares.

Algis Torres, director de la regional del distrito, recordó que estas acciones previenen riesgos y protegen a la población, y recalcó que todos los que van a vender comida deben tener carné vigente visible, además de usar redecilla, gorra, delantal y zapatos cerrados. La jornada no solo fue de carnetización: también ofrecieron servicios de medicina general, laboratorio, odontología y vacunación.

Las autoridades de salud hacen un llamado al pueblo: consumir alimentos solo en lugares autorizados, mantener buenas prácticas de higiene y acudir rápido a los centros de salud ante síntomas como diarrea o vómitos, para evitar intoxicaciones. La prevención va primero, incluso en carnaval.

